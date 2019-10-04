تغطية مباشرة: مظاهرات وإغلاق شوارع احتجاجا على الجريمة وتواطؤ الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت بعد صلاة الجمعة، اليوم، فعاليات احتجاجية على تفشي الجريمة وتواطؤ في بلدات عربية مختلفة وعند مفترقات الطرق، حيث أغلق متظاهرون شوارع رئيسية وعطلوا حركة السير.

أم الفحم: إغلاق شارع وادي عارة

في أم الفحم خرج المئات في مسيرة احتجاجية على جرائم القتل وتواطؤ الشرطة، حيث أغلق المتظاهرون شارع وادي عارة الرئيسي وأوقفوا حركة السير في ظل تواجد مكثف لقوات الشرطة.

البعنة – دير الأسد

في منطقة الشاغور، أغلق المتظاهرون عند مفرق البعنة ودير الأسد شارع 85 أمام حركة السير، ورفعوا لافتات ضد جرائم القتل وتقصير الشرطة.

وأفاد مراسل "عرب 48" بأن شارع 85 لا يزال مغلقًا رغم محاولات الشرطة فض المظاهرة، وذكر أنه تم استدعاء قوات معززة من الشرطة.

طمرة

وأغلق المتظاهرون في مدينة طمرة شارع رقم 70 أمام حركة السير، ورفعوا شعارات ورددوا هتافات رافضة للعنف.

ورفض المتظاهرون في طمرة فتح الشارع أمام حركة السير، للتعبير عن احتجاجهم على فوضى السلاح وتواطؤ الشرطة.

وحاول عناصر الشرطة إنهاء المظاهرة قبل الوقت المحدد لها بحسب التصريح الذي حصلت عليه البلدية، في ظل استدعاء قوات معززة من الشرطة، غير أن المشاركون واصلوا التظاهر.

شفاعمرو

وفي مدينة شفاعمرو أغلق مئات المتظاهرين مفرق الناعمة، لمدة ساعة على الأقل، لينسحب بعدها المتظاهرون، ويتجهوا نحو المدينة.

يافة الناصرة

وتظاهر العشرات من أهالي يافة الناصرة، على الشارع الرئيسي، الناصرة - حيفا، وهم يرفعون الشعارات المنددة بالعنف.

حيفا

وفي مدينة حيفا، تظاهر العشرات من الطلاب والناشطين في ساحة الأسير، ظهر اليوم، رافعين الشعارات المنددة بالعنف والجريمة.

وجاء في اللافتات التي رفعها المتظاهرون: "شرطة إسرائيل شريك أساسي في الجريمة"، "أنا الطالب الحيفاوي أرفض العنف"، "الدم العرب مش رخيص"، "فلسطين من بحرها لنهرها ترفض الجريمة"، وغيرها من الشعارات.

كما هتف المتظاهرون تنديدا بتواطؤ الشرطة والسياسات الحكومة الإسرائيلية مع الجريمة المنظمة، ونبذًا للمجرمين.

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عكا

وخرج المئات في عكا احتجاجا على العنف والجريمة، وجابوا شوارع المدينة، ليتجمعوا أخيرا أمام مركز الشرطة، يهتفون ويحملون الشعارات المناهضة لجميع أشكال العنف، وفوضى السلاح.

الرينة

وتظاهر العشرات من أهالي بلدة الرينة على الشارع الرئيسي الموصل بين الناصرة وكفركنا.

وشارك في التظاهرة رئيس المجلس المحلي جميل أنور بصول، والنائبة السابقة عن التجمع نيفين أبو رحمون والشاعرة دارين طاطور، وعدد كبير من النشطاء وأهالي القرية.

ورفع المتظاهرون الشعارات المنددة بالجريمة والعنف على غرار سائر التظاهرات والوقفات الاحتجاجية.

الناصرة

وأغلق متظاهرون شارع النفق الرئيسي ودوار "البيغ"، أمام حركة السير المزدحمة على محور السير، وهم يهتفون ضد العنف والجريمة.

جلجولية

وأغلق المتظاهرون عند مدخل بلدة جلجولية، في المثلث الجنوبي، شارع رقم 444 أمام حركة السير، احتجاجا على العنف والجريمة.

ورفع المشاركون الشعارات الرافضة للعنف والمناهضة للجريمة، والمنددة بتقاعس الشرطة، وبعد نحو ساعة، تم فتح شارع رقم 444 أمام حركة المرور.

سخنين

وتظاهر العشرات من أهالي مدينة سخنين عند مفرق "مسغاف" غربي المدينة، احتجاجا على تفشي العنف في المجتمع العربي بالبلاد.

وقام المتظاهرون بإغلاق المفرق للتعبير عن احتجاجهم على العنف، ودعوة منهم لنبذ المجرمين، وتنديدا بدور الشرطة الإسرائيلية.

ترشيحا

ونظم أهالي ترشيحا وقفة احتجاجية على أحداث العنف التي تضرب مؤخرًا في البلدات والمدن العربية في الداخل الفلسطيني، وسط شعور متزايد بانعدام الأمن والأمان.