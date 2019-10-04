ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي في مالي إلى 38 جنديًا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:47 مساءً, 4 أكتوبر 2019 م المناطق - الرياض ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم مسلحين على معسكرين للجيش المالي الأسبوع الماضي، إلى 38 جنديًا.

وأكد وزير الدفاع المالي ابراهيما داهيرو دمبيلي اليوم ، أنه فخور بشجاعة الجنود الذين واجهوا الإرهابيين.

وكانت الحكومة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 25 جنديًا وفقدان 6 في هذا الهجوم الذي وقع حول معسكر بوليكسي وموندورو وسط البلاد.

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