اول نائب عن سائرون يستجيب لدعوة الصدر

اعلنت النائبة عن تحالف سائرون انعام الخزاعي، عن تعليق عضويتها في البرلمان استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقالت الخزاعي في بيان لها ان ذلك جاء دعما لحقوق المتظاهرين السلميين المشروعة في العيش المشترك"، مبينة ان "التعليق سيستمر لحين تقديم الحكومة برنامجا وطنيا واقعيا".

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