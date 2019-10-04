الصدر يدعو نواب سائرون الى تعليق عضويتهم في مجلس النواب

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نواب سائرون الى تعليق عضويتهم في مجلس النواب. وقال الصدر في بيان تلقت الخليج 365، ان على نواب سائرون تعليق عضويتهم في مجلس النواب بلا توان". واضاف ان "ذلك يستمر لحين صدور برنامج وزاري يرضي الشعب والمرجعية الدينية".

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