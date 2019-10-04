رجل دين إيراني يتهم أمريكا وإسرائيل بافتعال اضطرابات العراق

ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن رجل دين إيرانيا بارزا اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بإشعال التوتر في العراق لعرقلة مراسم أربعينية الحسين التي تعد من أهم المناسبات الدينية لدى الشيعة وتقام في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن رجل دين إيرانيا بارزا اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بإشعال التوتر في العراق لعرقلة مراسم أربعينية الحسين التي تعد من أهم المناسبات الدينية لدى الشيعة وتقام في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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