استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، السفير الإيراني لدى موسكو، مهدي صانعي، لتقديم إيضاحات حول إيقاف السلطات الإيرانية صحفية روسية لدى طهران. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "في علاقة بإيقاف المواطنة الروسية (يوليا) يوزيك تم استدعاء السفير الإيراني لتقديم توضيح سريع لما وقع بحق المواطنة الروسية". وفي وقت سابق اليوم أفاد الملحق الإعلامي الروسي في طهران، أندريه غاننكو، في تصريح خاص لـRT بأن السلطات الإيرانية اعتقلت الصحفية الروسية يوليا يوزيك للاشتباه في تعاونها مع الاستخبارات الإسرائيلية.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول رد فعل رسمي من موسكو حول إيقاف صحفية روسية في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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