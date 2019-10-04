روسيا تستدعي سفير إيران في موسكو على خلفية احتجاز صحفية بطهران

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن استدعاء السفير الإيراني في موسكو على خلفية احتجاز قوات الأمن الإيراني للصحفية الروسية يوليا يوزيك.

وقالت زاخاروفا - في تصريحات للصحفيين - إنه "تم استدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية على خلفية احتجاز يوليا يوزيك لشرح ملابسات الموقف وضمان حقوق المواطنة الروسية".



وأعلن الملحق الصحفي في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى إيران، أندريه جانينكو، أن قوات حرس الحدود الإيرانية قامت بمصادرة جواز سفر الصحفية الروسية، دون سبب ثم قاموا باحتجازها في العاصمة الإيرانية.

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وقال جانينكو - في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية - "وصلت المواطنة يوليا يوزيك إلى طهران في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي بدعوة خاصة.. وحال وصولها قامت قوات حرس الحدود في مطار الخميني بمصادرة جواز سفرها لسبب غير معلوم".

وأضاف جانينكو: "في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول تم القبض على المواطنة الروسية في فندق إقامتها بالعاصمة الإيرانية".

وتابع جانينكو: "وفقا لأمها، اتُهمت يوليا بالعمل مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية - على حد زعم السلطات الإيرانية-.

وقد علم موظفو السفارة بكل هذا في صباح 4 أكتوبر/ تشرين الأول. لم نتلق بعد إخطارًا رسميًا من السلطات المحلية".