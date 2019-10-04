مقتدى الصدر يطالب أنصاره بالانسحاب من أنشطة البرلمان العراقي

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الجمعة، أنصاره في تحالف "سائرون" بتعليق عضويتهم بالبرلمان؛ تضامنا مع مطالب الاحتجاجات التي تضرب البلاد.

وقال الصدر، في بيان: "سارعوا فورا إلى تعليق عضويتكم وعدم الحضور إلى مجلس النواب لحين صدور برنامج حكومي يرتضيه الشعب ويحتاج فيه إلى أصواتكم الحرة".

Advertisements

ونصح الصدر باقي الكتل بتأييد هذا القرار "إرضاء لله وللشعب".

وتشهد العراق احتجاجات واسعة بدأت الثلاثاء الماضي، في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 44 شخصا وإصابة المئات بالإضافة إلى قطع الإنترنت وفرض حظر التجول في العديد من المدن.



ويتزعم الصدر كتلة "سائرون" التي تصدرت الانتخابات العامة العراقية الأخيرة في مايو/أيار 2018، ولديها 54 مقعدا بالبرلمان من أصل 329.

