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وكالاتالجمعة 2019/10/4 04:01 م بتوقيت أبوظبي
الشرطة الأسكنلندية تغلق مطار جلاسكو
أعلنت السلطات الأسكتلندية، الجمعة، عن إخلاء مطار جلاسكو وسط تقارير عن وجود "طرد" مشبوه داخل المطار.
وذكرت وسائل إعلامية أن قوات الأمن الأسكتلندية انتشرت في محيط المطار، وقامت بإغلاق الطرق المؤدية إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق جزء من مطار جلاسكو بعد العثور على طرد مشبوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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