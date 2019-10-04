التحالف يعلن سقوط صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثي بصعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن سقوط صاروخين باليستيين في محافظة صعدة بعد إطلاقهما على يد مليشيا الحوثي من محافظة صنعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت، الجمعة، صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقطا بعد إطلاقهما في صعدة.

وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد تركي المالكي قد أعلن، الإثنين الماضي، أن خسائر مليشيا الحوثي خلال الـ5 أسابيع الماضية وصلت إلى 1500 قتيل و250 عربة نقل أسلحة.