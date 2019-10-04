احتجاجات ببغداد وسط انتشار لمليشيات إيران وإصابة متظاهر

فتحت قوات الأمن العراقية، الجمعة، النار على متظاهرين وسط بغداد، وأصابت أحدهم بجروح خطيرة.

وشهدت ساحتي الخلاني والطيران وسط بغداد، احتجاجات محدودة وسط انتشار مكثف من قبل عناصر المليشيات التابعة لإيران وقوات الأمن.

وبدأ المتظاهرون يزحفون باتجاه الساحتين متحدين حظر التجوال، بينما تحاول المليشيات منعهم.

وقال الناشط المدني فلاح الساعدي من مدينة الصدر في بغداد لـ"العين الإخبارية"، إن "هناك استعدادات واسعة للخروج بمظاهرات مليونية عصرًا في كل أنحاء العراق".

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وأضاف أن "القوات الأمنية تنتشر بكثافة وسط بغداد، منذ منتصف الليل، بجانب قوات الجيش العراقي في مدينة الصدر وتمنع أي متظاهر من الخروج والتجمع".

وكشفت مصادر في الشرطة العراقية، عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 44، بالإضافة إلى مئات المصابين.

كانت احتجاجات واسعة قد اندلعت، الثلاثاء الماضي، في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وصباح الجمعة أطلقت قوات الأمن العراقية النار على عشرات المتظاهرين في وسط بغداد في اليوم الرابع من المظاهرات، كما قطعت شبكة الإنترنت في الجزء الأكبر من البلاد.