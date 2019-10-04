شكرا لقرائتكم هدوء حذر في بغداد.. واعتقالات من المستشفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية، الجمعة، بأن الهدوء عم ساحات التحرير والطيران والخلاني في العاصمة العراقية بغداد بعد ليل متوتر تخللته اشتباكات في بعض أحياء بغداد.

إلى ذلك، أضاف أن التظاهرات التي انطلقت منذ الثلاثاء في العراق احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية، وتفشي الفساد والمحاصصة بين الأحزاب، والبطالة، انحصرت الجمعة في منطقة الزعفرانية، أكبر مدن بغداد.

بالتزامن، أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن القوات الأمنية عمدت، الجمعة، إلى اعتقال بعض جرحى التظاهرات من المستشفيات.

"إصابات في الرأس"

وأضاف المرصد أن أغلب إصابات المتظاهرين الجرحى في الرأس.

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كما نقل عن شهود عيان قولهم إن قناصين يتواجدون في المباني القريبة من ساحات التحرير.

وكانت مصادر في الشرطة العراقية، بالإضافة إلى مصادر طبية، أفادت في وقت سابق الجمعة، بارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 44 ومئات المصابين، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وأضافت أن أكبر عدد من القتلى وقع في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، حيث لقي 18 حتفهم، بينما قتل 16 في العاصمة بغداد.

من تظاهرات العراق(3 أكتوبر 20199- فرانس برس)

إلى ذلك، أفادت وكالة فرانس برس، صباح الجمعة، بأن قوات الأمن العراقية أطلقت النار على عشرات المتظاهرين في وسط بغداد في اليوم الرابع من حركة احتجاجية انطلقت يوم الثلاثاء احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية في البلاد، وتفشي المحاصصة والفساد والبطالة.

وشهدت الأيام الماضية تعاطياً عنيفاً مع المتظاهرين، حيث عمدت القوى الأمنية إلى إطلاق الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى، فضلاً عن إصابة حوالي ألف شخص.