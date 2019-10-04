تركى آل الشيخ يتحدى «المقاول الهارب»: قريبًا سيتم تسليمك إلى مصر

الموجز

«المقاول الهارب».. اسم انتشر مؤخرًا بسبب تطاوله على بعض مؤسسات الدولة، وادعاءاته عليها بالفساد، مما جعل الشعب المصري ينتفض رافضًا الدعوات التى يطلقها ليلًا ونهارًا للنزول والتظاهر.

ويتواجد المقاول الهارب محمد على في إسبانيا، ويبث فيديوهات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، مما جعل المستشار تركى آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسبانى ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن عن قرار مقاضاته للفنان والمقاول المصري محمد علي، الهارب حاليًا بإقيلم برشلونة في إسبانيا.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “يقولك فيه مقاول كان عاوز يعمل دور بطولة بس معرفش يشطبها … هو للاسف مصري وموجود في اسبانيا الان”.

وتابع: “وبصفتي مالك لنادي في اسبانيا وحاصل على الاقامة فيها … ونظرا لتجاوزاته وطولة لسانه علي في احدى المقاطع في اليوتيوب والفيسبوك … قررت ان اتخذ الاجراءات القانونية عند اكبر مكتب محاماة في اسبانيا … يارب اكسب القضية مين عارف ممكن يرحلوه لبلدو الاصلي … مع انه مش اصلي … شكلو مشربش من نيلها”.

وختم رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية كلامه بعلمي مصر والمملكة.

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وقبل أيام، انفرد الإعلامي محمد الباز، بمستندات تكشف تطورت المقاول الأجير محمد علي، في الحصول على أموال من قطر، مؤكدًا على أن الخائن العميل ليده إمبراطورية مالية ضخمة.

وأضاف “الباز” خلال تقديمه برنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية “المحور”، أن رأس مال شركة أملاك مرخصة 100 مليون، حسب تراخيص الشركة “كرأس مال” للمشروع، وفي البداية تم تسديد 10 مليون فقط من المائة، وبعدها بعام في 2015 أصبح رأس المال 50 مليون، وسدد 40 مليون فقط، وتبقى عليه 60 مليون.

وكشف مقدم “90 دقيقة”، أنه في عام 2016، والذي أنتج فيه المقاول الأجير فيلم البر التاني، وخسر فيه 27 مليون جنيه، فاجئ الجميع رغم خسارته المادية بتسديد 60 مليون دفعة واحدة، لافتاً إلى أن هذا جاء بعدما التقى محمد علي القنصل القطري في أسبانيا عيسى الكوارى، والسفير محمد الكواري.