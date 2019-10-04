أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، عن "مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح جراء هبوط اضطراري لطائرة شحن في مدينة لفيف بعد نفاد وقودها"، مشيرةً إلى أن "طائرة شحن من طراز "إيه إن-12" انطلقت من مدينة فيغو الإسبانية متوجهة إلى مدينة لفيف الأوكرانية".
ولفتت إلى أن "الطائرة اضطرت للهبوط اضطرايا قرب مطار دانيلو هاليتسكي بمدينة لفيف، بعد نفاد وقودها".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في هبوط اضطراري لطائرة غربي أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.