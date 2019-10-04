مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في هبوط اضطراري لطائرة غربي أوكرانيا

أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، عن "مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح جراء هبوط اضطراري ل​طائرة​ شحن في مدينة لفيف بعد نفاد وقودها"، مشيرةً إلى أن "طائرة شحن من طراز "إيه إن-12" انطلقت من مدينة فيغو الإسبانية متوجهة إلى مدينة لفيف الأوكرانية".

ولفتت إلى أن "الطائرة اضطرت للهبوط اضطرايا قرب مطار دانيلو هاليتسكي بمدينة لفيف، بعد نفاد وقودها".