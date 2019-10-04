جونسون سيمدد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا يحصل إتفاق بحلول 19 تشرين

أفادت قناة "​سكاي نيوز​" أن رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ سيطلب تمديد خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ إذا لم يتم الاتفاق على أي اتفاق بحلول 19 تشرين الأول.

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