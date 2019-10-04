جونسون سيمدد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا يحصل إتفاق بحلول 19 تشرين

أفادت قناة "سكاي نيوز" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيطلب تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم الاتفاق على أي اتفاق بحلول 19 تشرين الأول.
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