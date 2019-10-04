الميادين: إلقاء القبض على مجموعة دخلت المدينة القديمة في النجف لتنفيذ عملية اغتيال المرجعية الدينية

نقلت قناة "الميادين" عن محافظ النجف لؤي الياسري انه تم إلقاء القبض على مجموعة دخلت المدينة القديمة في النجف لتنفيذ عملية اغتيال المرجعية الدينية في ​العراق​.

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