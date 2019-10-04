أعلنت نقابة أصحاب المحطات وموزعي ​المحروقات​ عن "البدء بالاضراب المفتوح الاثنين صباحا اذا لم يحصل أي تطور ايجابي". من جهته، أكد ممثّل شركات موزّعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا أن "رئيس الحكومة سعد الحريري طلب مهلة 24 ساعة ولكن نحن سنمهله 48 ساعة وإذا لم نصل إلا الحلول المرجوة فنحن "مسكرين" خطوطنا ونتمنى حل المشكلة اليوم قبل الغد ومعهم الوقت الكافي".

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كانت هذه تفاصيل خبر نقابة أصحاب المحطات وموزعي المحروقات: سنبدأ اضرابا مفتوحا الاثنين صباحا اذا لم يحصل أي تطور ايجابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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