otv: مصادر مطلعة تصف لقاء الحريري باسيل بالممتاز

وصفت مصادر مطلعة عبر قناة "otv" لقاء رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بوزير الخارجية ​جبران باسيل​ بـ"الممتاز"، والذي اكد مرة جديدة ان "لا مشكلة بين الطرفين"، وقد تخلله تنسيق عادي بملفات عدة.

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