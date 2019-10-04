النشرة: إخماد حريق إندلع في منزل في عبرا- صيدا والأضرار مادية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان عناصر فوج اطفاء ​بلدية صيدا​، اخمدوا حريق حريق داخل مطبخ منزل في عبرا، حيث اقتصرت الاضرار على الماديات.

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