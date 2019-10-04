شقير: لن أحضر إلى مكتب المدعي العام المالي لا لشرب قهوة ولا الشاي

علّق وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ على طلب ​النيابة العامة المالية​ استدعاءه مع وزيري الاتصالات السابقيْن ​جمال الجراح​ و​بطرس حرب​، قائلا "لن أحضر إلى مكتب المدعي ​العام المالي​ لا لشرب قهوة ولا ​الشاي​ وإذا هو يرغب بذلك فنحن مستعدون لاستضافته وليستمعوا لكل وزراء الاتصالات من العام 1992 وحتى اليوم".

وكان المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ قد لفت الالسبوع الماضي في حديث تلفزيوني الى أن "ملف أوجيرو له زمن طويل واطمئن كل الناس أنني طلبت من ​اوجيرو​ مستندات وصلت الي اول من أمس وطلبت من وزير ​الاتصالات​ السابق ​جمال الجراح​ ووزير الاتصالات الحالي ​محمد شقير​ ووزير الاتصالات السابق ​بطرس حرب​ ان يحضروا الاسبوع القادم وكانوا متجاوبين وسيحضرون الاسبوع القادم".