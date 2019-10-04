علّق وزير الاتصالات محمد شقير على طلب النيابة العامة المالية استدعاءه مع وزيري الاتصالات السابقيْن جمال الجراح وبطرس حرب، قائلا "لن أحضر إلى مكتب المدعي العام المالي لا لشرب قهوة ولا الشاي وإذا هو يرغب بذلك فنحن مستعدون لاستضافته وليستمعوا لكل وزراء الاتصالات من العام 1992 وحتى اليوم".
وكان المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم قد لفت الالسبوع الماضي في حديث تلفزيوني الى أن "ملف أوجيرو له زمن طويل واطمئن كل الناس أنني طلبت من اوجيرو مستندات وصلت الي اول من أمس وطلبت من وزير الاتصالات السابق جمال الجراح ووزير الاتصالات الحالي محمد شقير ووزير الاتصالات السابق بطرس حرب ان يحضروا الاسبوع القادم وكانوا متجاوبين وسيحضرون الاسبوع القادم".
كانت هذه تفاصيل خبر شقير: لن أحضر إلى مكتب المدعي العام المالي لا لشرب قهوة ولا الشاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.