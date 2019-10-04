مجهولون احرقوا اكوام نفايات رميت عشوائيا في جرود الضنية

أضرم مجهولون النار في أكوام عشوائية للنفايات رميت على طول الطريق التي تربط بين بلدة بقرصونا ونبع ​السكر​ وجرد مربين، في أعالي جرود ​الضنية​، باتجاه ​الهرمل​، ما أدى إلى انبعاث الدخان الأسود منها، والتسبب ب​تلوث الهواء​ في المنطقة.

وكانت المنطقة المذكورة قد شهدت في الآونة الأخيرة إنتشار مكبات عشوائية للنفايات فيها، وسط خشية كبيرة في صفوف الأهالي و​المزارعين​ من أن يؤدي ذلك إلى تلوث الينابيع و​المياه​ الجوفية والأراضي الزراعية جراء رمي ​النفايات​ وإحراقها بهذه الطريقة.



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