هاشم: وجود الناس في المناطق الجنوبية الحدودية هو تاكيد وتثبيت للهوية الوطنية

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ ان "وجود الناس في المناطق الجنوبية الحدودية وخاصة ​العرقوب​ هو تاكيد وتثبيت للهوية الوطنية للإدارات والمؤسسات، القوانين وجدت في الأساس لخدمة الناس في اوطانهم فكيف اذا كنا على هذه الارض في مواجهة مواقع ​العدو الاسرائيلي​ التي يحتلها في ​مزارع شبعا​ وعلى بعد أمتار من مركز طبي يقدم الخدمات للناس المتشبثين بأرضهم رغم قهر الاحتلال الذي يستمر باحتلال مزارع شبعا وتلال ​كفرشوبا​ وظلم الحرمان".

وفي تصريح له بعد زيارته ​مركز الرحمة​ الطبي في شبعا، اضاف هاشم "نقول لكل القوانين استثناءات في الظروف الاستثنائية وهذا ما نطالب به لمنطقة العرقوب، ولولا صمود الناس وثباتهم على هذه الارض ما كانت عاصمة ولا ​حكومة​، فما جرى الاسبوع الماضي تجاه مركز الرحمة في شبعا نتمنى ان يكون عابرا، لانه حاجة للناس في الوقت التي غابت مؤسسات الدولة عن القيام بدورها".