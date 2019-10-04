هاشم: وجود الناس في المناطق الجنوبية الحدودية هو تاكيد وتثبيت للهوية الوطنية

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "وجود الناس في المناطق الجنوبية الحدودية وخاصة العرقوب هو تاكيد وتثبيت للهوية الوطنية للإدارات والمؤسسات، القوانين وجدت في الأساس لخدمة الناس في اوطانهم فكيف اذا كنا على هذه الارض في مواجهة مواقع العدو الاسرائيلي التي يحتلها في مزارع شبعا وعلى بعد أمتار من مركز طبي يقدم الخدمات للناس المتشبثين بأرضهم رغم قهر الاحتلال الذي يستمر باحتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وظلم الحرمان".
وفي تصريح له بعد زيارته مركز الرحمة الطبي في شبعا، اضاف هاشم "نقول لكل القوانين استثناءات في الظروف الاستثنائية وهذا ما نطالب به لمنطقة العرقوب، ولولا صمود الناس وثباتهم على هذه الارض ما كانت عاصمة ولا حكومة، فما جرى الاسبوع الماضي تجاه مركز الرحمة في شبعا نتمنى ان يكون عابرا، لانه حاجة للناس في الوقت التي غابت مؤسسات الدولة عن القيام بدورها".
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