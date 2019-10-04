وزير العدل التقى سفيري كوريا وسري لانكا وجورج عطية

بحث وزير العدل القاضي ​ألبرت سرحان​ مع سفيرة سري لانكا ديبتيكا برياردارشاني في العلاقات الثنائية بين البلدين. والتقى سفير ​كوريا​ يونغ دي كوان في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية في لبنان. واستقبل سرحان رئيس هيئة ​التفتيش المركزي​ القاضي جورج عطية.

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