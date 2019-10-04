كركي علق التعاقد مع صيدلية وأنذر مستشفى

علق المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور ​محمد كركي​، في قرار اليوم، التعاقد مع صيدلية، وأنذر ​مستشفى​ لعدم تقيدهما بأنظمة الصندوق، محذرا المتعاقدين مع الصندوق (أطباء، صيادلة، مختبرات، مستشفيات، مراكز أشعة...) بوجوب الإلتزام ب​قانون الضمان​ وأنظمته وبشروط العقد تحت طائلة فسخ هذه العقود في حال مخالفتها والإدعاء أمام ​القضاء​ المختص عند الإقتضاء.

وأوضح في بيان أنه "تبين أن صيدلية الحكمة لصاحبها الصيدلي ف. د. ع. ص قد خالفت أحكام قانون الضمان الإجتماعي ونظامه الطبي، وإستنادا إلى إقتراح المراقبة الطبية في الصندوق أصدر مدير عام ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ د. محمد كركي القرار رقم 712 تاريخ 4/ 10/ 2019 قضى بموجبه تعليق التعاقد بصورة موقتة مع صيدلية الحكمة لمدة شهر واحد اعتبارا من 7/10 / 2019 وطلب من كافة المكاتب والمصالح والمديريات المعنية في الصندوق عدم تصفية وصرف ودفع أية وصفات طبية صيدلانية صادرة بإسم هذه الصيدلية خلال فترة التعليق المذكورة. وفي هذا السياق، وبناء ل​تقرير​ مصلحة المراقبة الإدارية على ​المستشفيات​ تبين أن إدارة مستشفى الشيخ خ. ح. ح. ( إدارة حرة) شركة ميديكال لايف ش. م.ل. لم تتقيد بأنظمة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ما إستدعى توجيه الإنذار رقم 3761 تاريخ 4/ 10/ 2019 تحت طائلة فسخ التعاقد عند الإقتضاء".

وحذر المتعاقدين مع الصندوق (أطباء، صيادلة، مختبرات، مستشفيات، مراكز أشعة...) بوجوب الإلتزام بقانون الضمان وأنظمته وبشروط العقد تحت طائلة فسخ هذه العقود في حال مخالفتها والإدعاء أمام القضاء المختص عند الإقتضاء.