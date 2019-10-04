خطار: لاختيار المتميزين بين عناصر الدفاع المدني ليدربوا زملاءهم وتعم الفائدة على الجميع

وجه مدير عام ​الدفاع المدني​ العميد ​ريمون خطار​ كلمة إلى المتدربين أكد فيها "ضرورة نقل المعلومات التي حصلوا عليها خلال التدريبات إلى زملائهم في المراكز لأنه كما يقال في ​المدرسة الحربية​ أنه لا مجال للدرس اثناء القتال كذلك الأمر بالنسبة لعناصر الدفاع المدني إذ لا مجال للتعلم خلال تنفيذ المهمات بل يجب أن يحصن العناصر أنفسهم بالمعرفة قبل التوجه لتنفيذ أي مهمة كما منح اثنين من العناصر إفادة مدرب نظير تفوقهما خلال ​الدورة​ التدريبية فاستحقا التميز".

ولفت خطار الى أن "عند كل دورة تدريبية سيتم اختيار من سيتميز عن الآخرين ليساهم بتدريب زملائه فتعم الفائدة على الجميع".

وكان التقى خطار ملحق ​الأمن الداخلي​ لدى ​السفارة​ الفرنسية Fabrice GROSSIR، الذي عين حديثا في زيارة تعارف، جرى التطرق خلالها إلى أوضاع المديرية العامة كافة للدفاع المدني وما تم إنجازه من مشاريع ساهمت في نهضة هذه المديرية العامة في السنوات الأخيرة.

يشار الى أنه ضمن إطار استكمال تطبيق اتفاقية التعاون المعقودة بين الدولتين الفرنسية واللبنانية تم توقيع اتفاق يتضمن تقديم عتاد خاص للتدريب على كيفية إخماد ​الحرائق​، على أن تكون هذه الخطوة الأولى للتعاون في المرحلة المقبلة. وفي ختام الزيارة، تم توزيع الإفادات على العناصر الذين أنهوا دورة تدريبية تحت إشراف المدربين الفرنسيين Thierry Chauveau وAlain Grimani في مجال التعامل مع المواد الخطرة عند حدوث أي عمل إرهابي.