قاسم قبيسي: كأن الأعداء يريدون لبلاد الرافدين أن تكون راس الحربة في طعن جسد الأمة

توجه عضو الهيئة الشرعية في ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ العلامة ​الشيخ قاسم قبيسي​ في رسالة الى اهل ​العراق​ بالقول "يا أبناء علي والحسين عليهما السلام، يا من حفظتم الحرمات ودافعتم عن المقدسات وبذلتم انفسكم الزكية في سبيل الله، يا من كنتم جنود الله وصدى فتوى المرجعية العليا عند الشدائد والمحن، يا من جعلتم من أجسادكم أسواراً منيعة تحمي الأرض والوطن، يا من رويتم الأرض بدمائكم ولم تسمحوا لأحد أن يدنسها بحقده، لا تسمحوا اليوم لأؤلئك الأعداء أن يعودوا بوجه أخر".

اضاف قبيسي في خطبة الجمعة من على منبر مجمع الامام الحسين عليه السلام في ​الشياح​، "نعم أنتم الشعب المعطاء والصابر المحتسب أمام البلاء عليكم الأمل واليكم الأنظار مشدوده، وأنتم بمستوى التمنيات والأمال فعليكم بالحكمة والوقوف خلف المرجعية العليا التي لم تتركم يوما ولم تخاذلكم أبدا، أيها المجاهدون الأبطال أيها الشرفاء العظماء يا من أعطيتم الدروس في الكرم والإباء وتحمل المصاعب والوقوف أمام الأعداء لا تسمحوا للأعداء أن يتسللوا ثانية الى مقدساتكم مستغلين مطالب محقه نافخين ببوق الفتنة".

ولفت العلامة قبيسي الى ان "فالمأمول منكم الوعي و​الثبات​ واليقظة في اللحظة البالغة الخطورة والحساسة التي تمر بها المنطقة برمتها، وكأن الأعداء يريدون لبلاد الرافدين أن تكون راس الحربة في طعن جسد الأمة المؤمنة وتشتيت كلمتها".

وتابع قبيسي قائلا "ايا أبناء علي والحسين عليهما السلام، منكم نطلب المدد واليكم تمتد الأعناق، وهذا يومكم الذي تستطيعون من خلاله بناء مستقبل واعد إنشاء الله، والمؤمل منكم اليوم وكما عودتمونا أن تكونوا الأذن الصاغية والقلب الواعي لتوجهات المرجعية العليا الصادرة اليوم المتوجهة الى قلوبكم وعقلكم وعند الشدائد تعرف همم الرجال، فاصبرا وصابروا فأنتم اليوم في الخندق الأول الذي يلي العدو فعليكم تعقد الآمال واليكم شاخصة الإبصار".