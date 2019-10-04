الرابطة المارونية تعزّز وجودها في الإنتشار اللبناني

زار رئيس ​الرابطة المارونية​ النائب السابق ​نعمة الله أبي نصر​ وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة، وأعضاء لجنة الانتشار، البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشاره بطرس الراعي​ في ​بكركي​، حيث عرضت الأوضاع العامة في البلاد من مختلف جوانبها. وأطلع الكاردينال الراعي على برنامج اللّجنة في ما يتّصل بالقضايا التي تهمّ الإنتشار اللّبناني عامّة والماروني خاصّة، لا سيما في موضوعي إستحداث آلية إتّصال مع المنتشرين عبر مواقع التّواصل وتطوير موقع الرابطة ليقوم بدوره على أكمل وجه، واستعادة الجنسية والعمل على إشراك المنتشرين في الحياة السياسية العامّة من خلال تمثيلهم تمثيلًا فعليًا في المجلس النيابي.

وقد أبلغ أبي نصر الراعي أن وفدًا من لجنة الانتشار في الرابطة المارونية يضم أمينها العام جورج الحاج، و رئيس اللّجنة جو خوري ومقرّرها نبيل أنطوان كرم سيمثّل الرابطة في حفل تدشين المطرانية المارونية في ​نيجيريا​ الذي سيترأسه غبطة البطريرك خلال جولته المرتقبة إلى ​أفريقيا​.

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