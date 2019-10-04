شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يوما لإخطار شئون المرافق بقبول أو رفض التصالح.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الوزارات المعنية، بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، تلقى طلبات تقنين الأوضاع من المخالفين على مستوى الجمهورية.

وفيما يلى نرصد القرار الخاص بقبول او رفض التصالح، وكيف يتم إخطار شئون المرافق، والجهة المعنى بها إخطار هذه الجهات وفقا للقانون:

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

Advertisements

جوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.