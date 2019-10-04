محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أحالت مستشفى الفرافرة المركزي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أحد المُسنين إلى معهد سموم الدمرداش في محافظة القاهرة، بعد تعرضه للدغة من الـ"طريشة" وهي إحدى الزواحف الصحراوية السامة.
وتبين إصابة "سالم السعيد إبراهيم، 70 سنة"، مقيم بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة، بلدغة "طريشة"، وجرى نقله لمستشفى الفرافرة المركزي، والتي قررت إحالته لمعهد السموم في القاهرة، لاستكمال العلاج بسبب سوء حالته الصحية.
وفي سياق منفصل، استقبل مستشفى الفرافرة، عادل أحمد صادق 46 سنة من قرية اللواء صبيح بالفرافرة، مصابًا بحروق من الدرجة الثانية في حريق محدود بالقرية، وجرى نقله للمستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر لدغته "طريشة".. إحالة مسن في واحة الفرافرة إلى معهد السموم بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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