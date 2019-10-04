تناول مادة كاوية.. انتحار مبيض محارة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

لقي مبيض محارة، مصاب بمرض نفسي، مصرعه، اليوم الجمعة؛ متأثرًا بتناوله مادة كاوية داخل منزله بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى "الزقازيق" الجامعي، بوصول "محمود.ع.م" مبيض محارة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، تناول مادة كاوية، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته.

بسؤال أفراد أسرة المتوفي، أفادوا بأنه يعاني من مرض نفسي وتناول على إثره المادة الكاوية، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 5754 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.