فحص 2100 حالة في قافلة طبية مجانية بدمياط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبي بالمجان على 2100 شخص ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بقرية أبو عدوى في مركز كفر سعد.

وأكدت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن الفعالية جاءت استكمالا لسلسلة القوافل التي تنفذ داخل مراكز ومدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبنائها، واستمرت خلال يومي الأربعاء والخميس.

وأشارت إلى أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وإجراء الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل 100 حالة إلى المستشفيات للعلاج على نفقة الدولة.