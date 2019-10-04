بإعلان وهمي بالفضائيات.. سيدة تستولي على 700 ألف جنيه من المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عصابة استولت 728 ألف جنيه من المواطنين كمصاريف إدارية بزعم منحهم قروض ميسرة.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث بريد غرب الدلتا بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قيام بعض الأشخاص بالنصب على المواطنين عن طريق الإعلان على إحدى القنوات الفضائية من خلال أرقام هواتف "محددة" باستخدام مسميات لمؤسسات تمنح قروضا ميسرة للراغبين بشرط تحويل مبلغ مالي كرسوم إدارية عن طريق مكاتب بريد "محددة".

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وبفحص الأرقام المعلن عنها، أمكن ضبط إحدى السيدات وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، حال تواجدها بأحد مكاتب البريد بدائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل وقيامها بصرف 3 حوالات بريدية بقيمة 4400 جنيه، وبمناقشتها اعترفت بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالاشتراك مع شخصين آخرين مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم.

وباستكمال الفحص، تبين قيام المتهمين بصرف 369 حوالة بريدية بإجمالي مبالغ مالية 728,477 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.