بريطانيا ترفض اقتراح بوتين فرض حظر على نشر الصواريخ بأوروبا

قال سفير بريطانيا لدى روسيا لوري بريستو، اليوم (الجمعة)، إن موقف لندن من اقتراح موسكو بفرض حظر على نشر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى على أراضي أوروبا ومناطق أخرى مماثل لموقف منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأضاف بريستو- ردا على سؤال من وكالة أنباء (تاس) الروسية- أن المملكة المتحدة تلقت رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول المبادرة الخاصة بفرض حظر على نشر الصواريخ، مشيرا إلى أن موقفها مماثل
وتابع "لقد تلقينا رسالة من الرئيس بوتين.. موقف المملكة المتحدة هو بالضبط نفس موقف جميع الدول الأعضاء الأخرى في حلف شمال الأطلسي، والذي ينص على أنه سيكون من الجيد تطبيق هذا الاقتراح قبل أن تقوم روسيا بنشر صواريخها مما يعني أن المشكلة لا تزال قائمة".
وكان حلف (الناتو) قد رفض دعوات روسيا بتعليق نشر صواريخ نووية قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة تاريخية من حقبة الحرب الباردة حظرت هذه الأسلحة.
وقالت المتحدثة باسم الحلف أوانا لانجيسكو، إن الحلفاء الغربيين سمعوا هذا الاقتراح من قبل واعتبروه عرضًا غير موثوق به.
وانتهت معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في الثاني من أغسطس الماضي، بمبادرة من الولايات المتحدة، في نفس اليوم أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة ستبدأ في تطوير صواريخ أرض أرض متوسطة وقصيرة المدى غير نووية حظرتها معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.
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