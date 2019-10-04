هيئة تونسية: اقتراع الانتخابات التشريعية بالخارج يسير بصورة عادية دون إشكاليات

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية في الدوائر الانتخابية بالخارج تسير بصورة عادية دون تسجيل أي إشكاليات.
قال بفون- خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة-
ورجح أن يكون الإقبال على مراكز الاقتراع اليوم بالدول العربية أكثر من بقية الدول، وذلك لتزامنه مع العطلة الأسبوعية في هذه البلدان، معربا عن أمله في أن تتحسن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية مقارنة بالجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والتى لم تتجاوز 20 بالمائة في الخارج.
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