هيئة تونسية: اقتراع الانتخابات التشريعية بالخارج يسير بصورة عادية دون إشكاليات

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية في الدوائر الانتخابية بالخارج تسير بصورة عادية دون تسجيل أي إشكاليات.

قال بفون- خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة-

إن العدد الإجمالي لمراكز الاقتراع حول العالم يبلغ 303 مراكز، تضم 384 مكتب اقتراع، فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين بالخارج حوالي 385 ألف ناخب.ورجح أن يكون الإقبال على مراكز الاقتراع اليوم بالدول العربية أكثر من بقية الدول، وذلك لتزامنه مع العطلة الأسبوعية في هذه البلدان، معربا عن أمله في أن تتحسن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية مقارنة بالجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والتى لم تتجاوز 20 بالمائة في الخارج.