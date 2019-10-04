الأمم المتحدة ترحب بخطاب رئيس الوزراء العراقي

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، بخطاب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الذي أكد فيه الحاجة إلى الوحدة والحوار والعمل.

قالت بلاسخارت في تصريح نقلته قناة "السومرية نيوز"، إن العراقيين انتصروا في الماضي على تنظيم "داعش" الإرهابي، وإذا

أرادوا إعادة بناء دولة مزدهرة وشاملة، تتمتع سيادتها بالقوة الكافية لمقاومة الكيانات التي تسعى لعرقلة استقرار العراق، أو تأخيره، أو تقويضه فيجب أن تستمر هذه الوحدة ذاتها.أكدت أنه يجب إعطاء الأولوية لمصالح البلاد قبل كل شيء آخر، ويجب على شعب العراق وقواته أن توحد الصفوف للدفاع عن الانتصارات التي تحققت بشق الأنفس.أضافت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أن تحقيق النتائج يحتاج إلى الوقت، فيجب على العراقيين أن يمضوا قُدمًا مع توحيد الصفوف وبانخراط الأمم المتحدة إلى جانبهم من أجل تمهيد الطريق نحو التفاهم والمصالحة والتقدم.