أوكرانيا: صفقة مبادلة أسرى مع روسيا على نطاق واسع الأسبوع المقبل

قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، إنه من المقرر إجراء تبادل أسرى واسع النطاق مع روسيا الأسبوع المقبل.

أضاف بريستايكو - وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة- إن خطة الرئيس

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تنص على إعادة الأسرى المحتجزين خلف القضبان في منطقتي دونيتسك ولوهانسك وفي شبه جزيرة القرم، ويجري اتخاذ جميع هذه الخطوات تدريجيا.وتابع قائلا "يحدوني الأمل أنه في القريب العاجل وأعني هنا الأسبوع المقبل تحديدًا، أن تتم عملية المبادلة على نطاق واسع".وفي 7 سبتمبر، نفذت كييف وموسكو صفقة لتبادل 35 أسيرًا وسجينًا لدى كل منهما.

ووصف زيلينسكي عملية تبادل السجناء بـ"الخطوة الأولى" نحو إنهاء الحرب.