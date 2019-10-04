أوكرانيا: صفقة مبادلة أسرى مع روسيا على نطاق واسع الأسبوع المقبل

قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، إنه من المقرر إجراء تبادل أسرى واسع النطاق مع روسيا الأسبوع المقبل.
أضاف بريستايكو - وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة- إن خطة الرئيس
وتابع قائلا "يحدوني الأمل أنه في القريب العاجل وأعني هنا الأسبوع المقبل تحديدًا، أن تتم عملية المبادلة على نطاق واسع".
وفي 7 سبتمبر، نفذت كييف وموسكو صفقة لتبادل 35 أسيرًا وسجينًا لدى كل منهما.
ووصف زيلينسكي عملية تبادل السجناء بـ"الخطوة الأولى" نحو إنهاء الحرب.
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