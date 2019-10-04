مقتل وإصابة 8 أشخاص في تحطم طائرة مستأجرة بغرب أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الجمعة مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة أخرين إثر تحطم طائرة مستأجرة من طراز An-12 بالقرب من مدينة "لافيف" غربي البلاد، وذلك بسبب نفاذ الوقود بها.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن وزير البنية التحتية الأوكراني فلاديسلاف كريكلي أعلن حصيلة الضحايا في منشور على صفحته على

موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مضيفا أن التحقيق في الحادثة لا يزال جاريا.وأشار كريكلي إلى أن الطائرة كانت متجهة من مدينة "فيجو" الإسبانية إلى مدينة "إسطنبول" في تركيا، حيث كان من المخطط إعادة تزويدها بالوقود في مدينة "لافيف".وسعت الطائرة إلى أن تهبط هبوطا اضطراريا بسبب نقص الوقود، إلا أنها لم تنجح، حيث أفادت وسائل إعلامية محلية بأن مكان تحطم الطائرة وقع على بعد 5ر1 كيلومتر من المدرج الهبوط المخصص لها.وكان على متن الطائرة طاقمها المكون من سبعة أفراد ومسافر واحد.يذكر أن خدمات الطوارئ المحلية الأوكرانية أعلنت في بيان أن رجال الإنقاذ قاموا بانتشال المصابين الثلاثة من تحت حطام الطائرة وتم احتجازهم بالمستشفى لتلقي العلاج.