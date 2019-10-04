"التجمع الوطني "الجزائري يرشح ميهوبي لانتخابات الرئاسة المقبلة

أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري، ثاني أكبر الأحزاب تمثيلًا بالبرلمان، خوضه الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل بأمينه العام بالإنابة عز الدين ميهوبي.

وقال ميهوبي - في كلمته خلال الدورة السابعة للمجلس الوطني للحزب صباح اليوم الجمعة - إن قرار الترشح للرئاسة جاء لمواصلة التحرر من الممارسات السلبية والوصول إلى العمل السياسي المقبول .. مشيرا إلى أنه يتم حاليا التركيز على الشباب الذي له دور سيادي ومؤسساتي في التواصل والتعامل مع القضايا الراهنة.

وأكد أن الحزب له ثقة كبيرة في المؤسسات الدستورية، ولا

يمكن التخلي عن الواجب الوطني وتبني الحوار .. مشيدا بدور الجيش الجزائري في دعم الحراك وحمايته وصولا إلى الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس جديد يقود البلاد إلى مرحلة جديدة.وأضاف ميهوبي "إن التاريخ والأجيال القادمة سينصف الجيش ، لسعيه إلى الاستقرار، بعد أن سعى بعض الأفراد نحو الانحراف، والجيش لا يزال يضم في صفوفه مجاهدين صادقين وشرفاء، لا تغويهم المناصب، وهدفهم التضحية لأجل حماية البلاد".ودعا ميهوبي الشعب الجزائري، لإكمال المهمة، والقيام بواجبه، وذلك بالمشاركة بكل وعي في الانتخابات القادمة والتي تعتبر الهدف الديمقراطي الأهم في تاريخ البلاد .. مؤكدا أن البلاد تشهد حالة غير مسبوقة من الحراك الشعبي، تتسع فيه دائرة الوعي وتكبر دائرة الاستعداد للمشاركة يوما بعد يوم.وأعرب عن أمله في أن يطرح الشعب خلافاته جانبا، ويؤجل كل النقاشات السياسية والفكرية، إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية .. لافتا إلى أن الشعب بدأ يقتنع أن تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، هو الذهاب إلى الصندوق، لانتخاب الرئيس الجديد للبلد.يذكر أن عز الدين ميهوبي (60 عاما) هو كاتب وأديب جزائري وشغل منصب وزير الاتصال (الإعلام) بين عامي 2008 و2010، ووزير الثقافة بين عامي 2015 و2019.