الكرملين يرحب بتأكيد كييف موافقتها على "صيغة شتاينماير"

رحبت الرئاسة الروسية الكرملين بتأكيد كييف موافقتها على "صيغة شتاينماير" للتسوية في منطقة دونباس، واصفة تلك الموافقة بالأمر الإيجابي.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم الجمعة - "إن الحديث لا يدور عن موافقة أوكرانيا، بل يتعلق بتأكيد أوكرانيا موافقتها على "صيغة شتاينماير" في وقت سابق لأن الأوكرانيين وافقوا على "صيغة شتاينماير" قبل

عدة سنوات في عهد الرئيس الأوكراني السابق بوروشينكو"​​​.. مضيفًا "أنه تم الآن تأكيد هذه الموافقة، وهذا أمر إيجابي".يُذكر أن (صيغة شتاينماير) هي وثيقة وقعتها بداية الشهر الجاري مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا (روسيا وأوكرانيا وجمهوريتا دونيتسك ولوجانسك ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) خلال اجتماع للمجموعة في مينسك عاصمة بيلاروسيا، وتمثل هذه الصيغة آلية لتثبيت الوضع الخاص لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، في شكل الحكم الذاتي لهما ضمن أوكرانيا.على جانب آخر ، قال بيسكوف إن توقيت إنشاء نظام الإنذار الصاروخي الصيني بمساعدة روسيا، سيكون جاهزا في الوقت المناسب، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا ، أن روسيا تساعد الصين في إنشاء نظام للإنذار من الهجمات الصاروخية.. مشيرا إلى أن مثل هذا النظام لا تملكه في الوقت الراهن سوى روسيا والولايات المتحدة.