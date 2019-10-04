النائب العام الأوكراني يراجع ملفات شركة مرتبطة بابن جو بايدن

أعلن النائب العام في أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن مكتبه يراجع عددا من الملفات المرتبطة بمجموعة الغاز "بوريسما" التي كانت لفترة على صلة بابن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

يأتي هذا الإعلان في وقت يشتبه بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من نظيره الأوكراني التحقيق مع ابن نائب الرئيس السابق سعياً لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال النائب العام روسلان ريابوشابكا للصحافيين "نجري تدقيقا في القضايا التي أشرف عليها في السابق مكتب المدعي العام". وأضاف "نراجع كل الملفات التي أغلقت (...) لاتخاذ قرار حول إن كان ذلك غير قانوني"، مشددا على أن هذه الملفات لا تعني على ما يبدو ابن جو بايدن.

وذكرت السلطات الأوكرانية، في وقت سابق، أن التحقيق في شركة الغاز "بوريسما" يركز على فترة ما قبل انضمام هانتر بايدن إلى مجلس إدارتها.

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كما اقترح ريابوشابكا أن يركز المدعون العامون ليس على هانتر بايدن ولكن على مؤسس "بوريسما" ميكولا زلوتشيفسكي وشخصيات أخرى.

وقال ريابوشابكا "هذا العمل مستمر وسنقدم تقريرا عن نتائجه في وقت لاحق".

بات الابن الثاني لنائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن محور قضية دفعت الديموقراطيين إلى بدء إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب الذي طلب، على ما يبدو، من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحقيق حول الأب والابن بشأن عمل هانتر في أوكرانيا.

في عام 2014، بينما كان والده نائبًا للرئيس باراك أوباما ويشرف على العلاقات الأميركية مع كييف، انضم هانتر إلى مجلس إدارة شركة "بوريسما" القابضة.

وتقول "بوريسما" إنها أكبر منتج للغاز الطبيعي وإحدى مجموعات الغاز الرائدة في أوكرانيا.