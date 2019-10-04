كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول إيراني: طهران أحسنت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال القائم بأعمال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة، إن إيران أحسنت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الذي تضغط فيه للحصول على أجوبة على أسئلة لن توضحها، لكن دبلوماسيون يقولون، إنها تشمل كيف تم العثور على آثار اليورانيوم في موقع غير معلن.

وقد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تشرف على اتفاق إيران النووي مع القوى الكبرى، طهران الشهر الماضي أن "الوقت جوهري" في معالجة ما تصفه في عباراتها بأنها مخاوف بشأن اكتمال إعلانات ضمانات إيران للوكالة.

ويقول دبلوماسيون، إن إيران تعطلت الوكالة عن جزيئات اليورانيوم الموجودة في عينات بيئية مأخوذة مما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه "مستودع ذري سري" في طهران، وقالت ايران انها منشأة لتنظيف السجاد.

أبلغ المدير العام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا، الذي يرأس الوكالة مؤقتًا بعد وفاة رئيسها منذ فترة طويلة يوكيا أمانو، عن إحراز تقدم يوم الجمعة.

وقال فيروتا للصحفيين "هناك بعض الاشتباك مستمر، وهذه المشاركة تحدث حاليًا"، مضيفًا أن هذه المشاركة الجديدة كانت مرتبطة بدعوته في سبتمبر إلى إيران لاتخاذ إجراء، رغم أنه لا يزال يرفض الدخول في تفاصيل.

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وقال إن التقدم جاء نتيجة لقاءات مع العديد من كبار المسؤولين الإيرانيين في الأسابيع الأخيرة، مشيرًا إليأن "هذه عملية مستمرة... لا يمكنني الحكم مسبقا على كيف سينتهي هذا. وقال فيروتا "لا يعني الارتباط أن القضايا يتم معالجتها بالكامل، ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح".

وفي الوقت نفسه، تواصل إيران مسيرتها في انتهاك قيود الاتفاق على أنشطتها النووية خطوة بخطوة استجابة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة عليها منذ انسحاب واشنطن من الصفقة الشهر الماضي.

تجادل الولايات المتحدة بأن عقوباتها ستجبر إيران على طاولة المفاوضات حيث تسعى واشنطن إلى اتفاق بعيد المدى يتناول برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية ودورها في النزاعات في الشرق الأوسط.

وتقول إيران إنها لن تتفاوض ما لم ترفع العقوبات الأمريكية.