كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الألماني: هناك احتمالية استجابة الاتحاد الأوروبي للتعريفات الأمريكية بتدابير خاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الالماني "هايكو ماس" لصحف في تصريحات نشرت اليوم الجمعة، إنه من المرجح اتخاذ الاتحاد الاوروبي إجراءات انتقامية ردًا على التعريفات الامريكية الجديدة على السلع الأوروبية.

وقال ماس، وهو عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاشتراكي الألماني، لمجموعة جريدة فونك: "سيتعين على الاتحاد الأوروبي الآن إن يرد، وبعد الحصول على موافقة منظمة التجارة العالمية، من المحتمل أن يفرض تعريفة عقابية".

واستخدم ماس في وقت لاحق نفس الخط على تويتر وأضاف: "أوروبا متحدة في هذا السؤال. وما زلنا على استعداد للتفاوض على قواعد مشتركة للإعانات في صناعة الطيران، ولا يزال بوسعنا منع المزيد من الضرر".

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وقضت منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع بأن بعض الإعانات التي دفعتها دول الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباص لصناعة الطائرات كانت غير قانونية، مما أعطى الولايات المتحدة الحق في التفاعل مع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت واشنطن عن خطط لتعريفات جديدة يوم الأربعاء.

وقال وزير المالية الألماني "أولاف شولز" وهو أيضًا ديمقراطي اشتراكي، يوم الخميس أن على أوروبا أن تتفاعل بحكمة لأن النزاعات التجارية في عالم معولم لا تخدم مصلحة أحد.