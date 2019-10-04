كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء السوداني يعفي مدراء الجامعات الحكومية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، قرارات بإعفاء مدراء الجامعات الحكومية بالبلاد، ورؤساء مجالسها.

كما أصدر قرارا بتعيين مدراء جدد للجامعات الحكومية بدلاً عن المدراء المقالين (35 مديرا).

ووجه القرار وزارتي المالية والتخطيط والعمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم والعالي والبحث العلمي، والجهات المعنية الأخرى، لاتخاذ إجراءات التنفيذ.

وأعفى رئيس الوزراء 28 رئيس مجلس أمناء الجامعات الحكومية، وأبرزهم إبراهيم غندور، ومحمد طاهر آيلا، وعوض الجاز، وعلى كرتي، وجميعم من رموز حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.

وفي 19 سبتمبر الماضي، أصدر حمدوك، قرارا بإقالة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصطفى محمد علي من منصبه.

وجاء قرار حمدوك، آنذاك، عقب ساعات من تلويح جميع مدراء الجامعات الحكومية بالسودان، بتقديم استقالاتهم، وذلك قبل أيام من تنفيذ قرار يقضي بإعفائهم مع بدء العام الدراسي الجديد، مطلع أكتوبر.

وتعطلت الدراسة في البلاد، منذ عزل البشير، في أبريل الماضي، لفترات متفاوتة؛ نتيجة لاضطراب الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد.