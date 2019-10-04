كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: تعيين رئيس القضاء والنائب العام في السودان خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر سودانية مطلعة، اليوم الجمعة، عن الأسماء المرشحة لشغل رئاسة القضاء والنيابة العامة في السودان.

وقال مصدر مطلع، إن المجلس السيادي سيعتمد في غضون ساعات تعيين قاضي المحكمة العليا نعمات محمد عبد الله رئيساً للقضاء، وتاج السر علي الحبر نائباً عاماً لجمهورية السودان، حسبما أفادت صحيفة البيان.

وكان مجلسا السيادة والوزراء اعتمدا في اجتماعهما المشترك، أول من أمس، الوثيقة الدستورية التي تحتوي على 78 مادة، وتمنح مجلس السيادة الحق في اختيار رئيس القضاء والنائب العام. وأعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، أن مجلس السيادة بصدد اختيار رئيس القضاء والنائب العام خلال ساعات بعد اعتماد الوثيقة الدستورية.

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وكان عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين الكباشي، كشف طلباً تقدم به المجلس السيادي السوداني لوزارة العدل لطلب فتوى دستورية بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

وأكّدت مصادر سودانية في وقت سابق أن وزير العدل نصر الدين عبد البارئ أصدر فتوى نصت على أحقية المجلس السيادي ومجلس الوزراء في تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

وتوافق المجلس العسكري بالسودان وقوى الحرية والتغيير سابقاً، في أغسطس الماضي، على تعيين القاضية نعمات عبد الله محمد خير رئيساً للقضاء بالبلاد.

وأثارت قضية النائب العام ورئيس القضاء جدلاً بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام، لأن مصفوفة الوثيقة التي وقّعت في 17 أغسطس الماضي، حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى "لم يشكل بعد"، وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى "لم يشكل بعد".