مأساة.. الوحدة تدفع مسنا للإنتحار شنقا داخل منزله -التفاصيل

اهتزت ساكنة مدينة تزنيت صباح أمس الخميس، على وقع خبر انتحار رجل مسن شنقا داخل منزله، ما شكل صدمة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالك في الستينيات من عمره عمد إلى شنق نفسه بواسطة حبل علقه بإحدى غرف البيت الذي يقطنه وحيدا بحي المسيرة بتزنيت.

ورجح المصدر ذاته، أن تكون الوحدة و حالة الاكتئاب التي دخل فيها الهالك هما سبب وضعه حدا لحياته بهذه الطريقة المأساوية، خصوصا وأنه عاطل عن العمل منذ مدة.

هذا وفور علمها بالخبر، انتقلت مختلف السلطات وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات قصد اخضاعها لتشريح الطبي، مع فتح تحقيق حول ظروف وملابسات الحادث.