مفاجأة جديدة من سعد لمجرد لجمهوره.. ولا وجود لـ”ديو” مع لفناير

أعلن الفنان سعد لمجرد، أمس الخميس، أنه يحضر لجمهوره مفاجأة جديدة، لم يكشف عن طبيعتها، الأمر الذي شوق هذا الأخير إليها.

ونشر لمجرد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، ستوري” كنب فيه”: “انتظروا مفاجأة قريبا”.

ويظهر أن لمجرد يحضر لعمل جديد، إذ تحدثت تقارير إعلامية عن نية إصداره “ديو” مع مجموعة لفناير، بينما أكدت مصادر مقربة منه لـ”اليوم24″ أن العمل ليس “ديو”، وإنما عضو لفناير محسن تيزاف تعامل معه فيه على مستوى الكلمات، والتلحين.

وبدأ تحضير لمجرد، وتيزاف، للعمل قبل أكثر من سنة، في حين أن الديو، الذي سيجمع لمجرد بفنان مغربي سيكون مع زهير بهاوي.