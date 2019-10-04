فنانون يقعون ضحية لمجهولين ينتحلون صفة مسؤولي “إم بي سي مغرب”

وقع فنانون مغاربة ضحية لمجهولين، انتحلوا صفة مسؤولين في قناة “إم بي سي مغرب”، ووجهوا إليهم الدعوة لحضور حفل افتتاح مزعوم في مدينة مراكش، ما جعل القناة تصدر بيانا عن هذا الأمر.

وجاء في البيان أن جهة تنتحل صفة “ام بي سي 5 “، وتروج أن هناك حفلا، في شهر أكتوبر الجاري، بينما ذلك مجرد ادعاءات.

ونبه البيان نفسه إلى أنه في حالة تمت إقامة أي حفل مستقبلا، فالمكتب الإعلامي للقناة، أو فريق العلاقات العامة هم المسؤولون عن الدعوات، ويمكن للفنانين، أو المشاهير التأكد من الجهة، التي تتواصل معهم، من خلال اللجوء إلى مكتب العلاقات العامة للقناة، المفتوح في وجه المعنيين.

وتوعدت “إم بي سي” كل من يتورط في انتحال صفتها من خلال صفحات، أو حسابات على مواقع التواصل، أو معاملات، بالمتابعة القضائية في المغرب، أو في الدول المعنية.

وتوصل فانون مغاربة برسائل من جهات تدعي أنها تابعة إلى “إم بي سي”، تدعوهم لحفل وهمي بمناسبة افتتاح القناة، خصوصا أنه كان مقررا، في وقت سابق، أن يقام حفل للافتتاح في مراكش، لكن تم الاستغناء عن الفكرة، وتعويضها بحضور فنانين، ومشاهير رفقة صحافيين في مؤتمر بمناسبة إطلاق القناة في العاصمة اللبنانية بيروت.