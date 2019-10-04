أم الفحم: مظاهرة احتجاج على الجريمة وتواطؤ الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك الآلاف من أهالي أم الفحم والمنطقة، في مظاهرة احتجاجية اليوم الجمعة، لتجوب شوارع مدينة أم الفحم، احتجاجا على تفشي العنف والجريمة وتقاعس الشرطة، وامتدت إلى شارع وادي عارة وإغلاقه.

وانطلقت المسيرة بعد إقامة صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام المنصوبة قبالة مركز الشرطة في المدينة، وسط هتافات ورفع لافتات منددة بالجريمة والعنف، وصولا إلى المدخل الرئيسي للمدينة.

وحشدت الشرطة قوات كبيرة على مداخل مدينة أم الفحم، تحسبا من إقدام المتظاهرين على إغلاق شارع وادي عارة.