العراق .. المرجعية تحذر من التداعيات الأخيرة لإستخدام العنف

الجمعة 4 أكتوبر 2019 حذرت المرجعية الدينية الشيعية في العراق، من التداعيات الخطيرة لاستخدام العنف والعنف المضاد .. معربة عن أملها بتغليب العقل و المنطق وتغليب المصلحة العامة عند المسؤولين . وأقترحت المرجعية، في بيان لها اليوم، تشكيل لجنة لمكافحة الفساد .. مؤكدة أنه يجب على الحكومة توفير فرص العمل للمواطنين . وقالت المرجعية أن السلطة القضائية لم تقم بواجبها في محاربة الفساد وأنها تتحمل مسؤولية محاربة الفساد .. مطالبة باتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق الإصلاح .

وأكدت المرجعية أنه إذا بقي الحال على ما هو عليه فسيتسمر الفساد .. مشددة على أن البرلمان يتحمل المسؤولية الأكبر وعليه تغيير التكتلات الحزبية . وقالت "ندعو السلطات الثلاث لاتخاذ خطوات واضحة نحو الإصلاح" . وفي ليل الجمعة، أفادت مصادر في الشرطة العراقية، بالإضافة إلى مصادر طبية، بارتفاع عدد قتلى التظاهرات في العراق إلى 44 ومئات المصابين، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وأضافت المصادر أن أكبر عدد من القتلى وقع في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، حيث لقي 18 حتفهم، بينما قتل 16 في العاصمة بغداد. وتعهّد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بعدة إجراءات جديدة في محاولة لامتصاص غضب المحتجين، ووقف التظاهرات التي تدخل يومها الرابع. ومن ضمن الإجراءات مشروع سيقدمه عبدالمهدي قريبا لمجلس الوزراء يقضي بمنح الحكومة راتبا لكل عائلة لا تمتلك دخلا ثابتا، لتوفير حد أدنى للعيش بكرامة، حسب قوله. وطالب عبدالمهدي في خطاب متلفز البرلمان العراقي بإجراء تعديلات وزارية، بعيداً عن المحاصصات السياسية، واعتبر مطالبك المحتجين مطالب حق، لكنه قال إن حكومته لا تستطيع معالجة تراكمات عقود خلال اقل من سنة.

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