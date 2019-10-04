شكرا لقرائتكم السيستاني: قضاء العراق لم يقم بواجبه في مكافحة الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر آية الله علي السيستاني، المرجع الأعلى للشيعة في العراق، الجمعة من التداعيات الخطيرة لاستعمال العنف والعنف المضاد، في إشارة إلى الاشتباكات التي حصلت في بعض المناطق العراقية، بين المتظاهرين وقوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

وأدان الإعتداءات على المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية، كم حذر من التداعيات الخطيرة فى حال استخدام العنف ضد المحتجين.

وكانت مصادر في الشرطة العراقية، بالإضافة إلى مصادر طبية، أفادت الجمعة، بارتفاع عدد قتلى التظاهرات في العراق إلى 44 ومئات المصابين، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وأضافت المصادر أن أكبر عدد من القتلى وقع في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، حيث لقي 18 حتفهم، بينما قتل 16 في العاصمة بغداد.

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توفير فرص العمل

إلى ذلك، شدد السيستاني في بيان خطبة الجمعة على ضرورة محاربة الفساد، قائلاً "إن السلطة القضائية لم تقم بواجبها في محاربة الفساد". وطالب باتخاذ الحكومة العراقية خطوات عملية واضحة في طريق الإصلاح.

كما دعا الحكومة العراقية إلى توفير فرص العمل للمواطنين.

يذكر أنه على الرغم من أن التظاهرات انطلقت عبر دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي، دون أن يتبناها أي حزب سياسي أو زعيم ديني، إلا أن العديد من العراقيين ينتظرون موقف آية الله علي السيستاني، الذي يُعدّ رأيه حاسماً في عدد كبير من القضايا السياسية.